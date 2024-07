Radltour: Polizei warnt vor Staus in Donauwörth

Die Polizei rechnet wegen der BR-Radltour am Montag und Dienstag in der Region mit einigen Verkehrsbehinderungen. Insbesondere sei in der Donauwörther Innenstadt mit Staus zu rechnen, warnt die örtliche Inspektion.

Über Gansheim, Marxheim und die Donautalstraße kommen am Montag, 29. Juli, rund 1000 Radfahrer plus Begleitfahrzeuge in die Große Kreisstadt. Der motorisierte Verkehr durch das Zentrum werde zwischen etwa 16 und 17.15 Uhr stark beeinträchtigt sein, so die Polizei. Gleiches gelte für Dienstag, wenn der Tross die Stadt wieder verlässt, und zwar in Richtung Kaisheim. Dann sei in Donauwörth zwischen etwa 7 und 9 Uhr mit Sperrungen und Umleitungen zu rechnen. Die Polizei rät, während der genannten Zeiten die Innenstadt möglichst zu umgehen. (AZ)