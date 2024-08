Bewohnerin nervt mit lauter Musik die Nachbarn: Anzeige

Eine Bewohnerin der Georg-Regel-Straße in Donauwörth hat am Montagabend ihre Nachbarschaft mit lauter Musik genervt und sich am Ende auch Ärger mit der Polizei eingehandelt.

Wie diese mitteilt, beschwerten sich mehrere Bürgerinnen und Bürger über eine Ruhestörung durch sehr laute Musik. Eine Streifenbesatzung der örtlichen Inspektion stellte fest, dass aus der Wohnung eines Mehrparteienblocks tatsächlich Musik zu hören war, und zwar in einer Lautstärke, „die geeignet war, das umliegende Wohngebiet zu unterhalten“.

Die besagte Bewohnerin reagierte der Polizei zufolge „ausgesprochen uneinsichtig und respektlos“. Erst als die Beamten mit einer Anzeige drohten, drehte die Frau die Musik etwas leiser. Eine Stunde später mussten die Gesetzeshüter die Örtlichkeit aufgrund erneuter Beschwerden erneut aufsuchen. Da die 49-Jährige jegliche Angaben zu ihrer Identität verweigerte, wurden neben der Anzeige wegen Ruhestörung noch weitere Anzeigen aufgrund unterbliebener Personalienangabe sowie nach dem Bundesmeldegesetz aufgenommen. Die mögliche Höhe des Bußgelds liegt der Inspektion zufolge bei deutlich über 1000 Euro. (AZ)