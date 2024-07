In einer Firma in Monheim explodiert eine Powerbank

In Monheim ist durch einen Defekt ein externer Akku (Powerbank) explodiert und in Brand geraten. Dies geschah am Donnerstagmittag in einem Betrieb.

Wie die Polizei berichtet, war die Powerbank an eine Steckdose angeschlossen. Durch den Rauch wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst und 21 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Monheim eilten zu dem Betrieb.

Bevor die Helfer eintrafen, konnte ein Angestellter die Flammen bereits mit einem Feuerlöscher ersticken. Die Wehr belüftete das Gebäude. Der Sachschaden beträgt nach ersten groben Schätzungen rund 2000 Euro. (AZ)