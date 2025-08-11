Probleme beim E-Rezept? Das sind die Folgen für Apotheken-Kunden

Wenn Bahnvergleiche fallen, wird es in Deutschland meist kritisch. „Unzuverlässiger als die Bahn“ sei das E-Rezept, erklärte der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, in diesen Tagen. So komme es in den vergangenen zwei Wochen vermehrt zu Schwierigkeiten mit dem entsprechenden Programm. Auch in Apotheken in unserer Region fallen Probleme auf. Und auch ansonsten scheint es anderthalb Jahre nach der flächendeckenden Einführung noch Klärungsbedarf in Sachen E-Rezept zu geben.

