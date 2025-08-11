Icon Menü
Probleme beim E-Rezept? Das müssen Apotheken-Kunden im Donau-Ries-Kreis wissen

Landkreis Donau-Ries

Probleme beim E-Rezept? Das sind die Folgen für Apotheken-Kunden

Auch im Donau-Ries-Kreis kommt es in den vergangenen Wochen zu Schwierigkeiten. Die Apotheker blicken mit gemischten Gefühlen auf das E-Rezept. Welche Fragen Kunden oft haben.
Von Bill Titze
    • |
    • |
    • |
    Auf der elektronischen Gesundheitskarte können Rezepte gespeichert werden.
    Auf der elektronischen Gesundheitskarte können Rezepte gespeichert werden. Foto: Jens Kalaene, dpa (Symbolbild)

    Wenn Bahnvergleiche fallen, wird es in Deutschland meist kritisch. „Unzuverlässiger als die Bahn“ sei das E-Rezept, erklärte der Chef der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Thomas Preis, in diesen Tagen. So komme es in den vergangenen zwei Wochen vermehrt zu Schwierigkeiten mit dem entsprechenden Programm. Auch in Apotheken in unserer Region fallen Probleme auf. Und auch ansonsten scheint es anderthalb Jahre nach der flächendeckenden Einführung noch Klärungsbedarf in Sachen E-Rezept zu geben.

