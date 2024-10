Autofahrerin und Radfahrerin stoßen zusammen

Eine 34-jährige Autofahrerin ist am Dienstag um kurz nach 8 Uhr am Morgen auf der Neuen Obermayerstraße in Donauwörth in Richtung Umkehr unterwegs gewesen. An der Einmündung zum Weidenweg vor der Friedensbrücke übersah die Frau eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte Radfahrerin.

Die 57-Jährige stürzte durch den folgenden Zusammenprall von ihrem Damenrad und wurde per Rettungswagen in die Donau-Ries-Klinik eingeliefert. Dort stellten sich die erlittenen Verletzungen laut Angaben der Polizei allerdings als nicht schwerwiegend heraus. An dem Fahrrad wurde der Rahmen verbogen. (AZ)