Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

„Rain 2026: Innovative Projekte und digitale Ideen für eine lebendige Innenstadt“

Rain

Innenstadtentwicklung: Die Stadt Rain investiert weiter in eine lebendige City

Auch 2026 wird es Mittel aus dem Projektfonds geben. Neue Vorhaben im Stadtpark, die digitale Tilly Card und Kulturaktionen sollen Innenstadt attraktiver machen
Von Wolfgang Römer
    • |
    • |
    • |
    Laserbasierte Messungen sollen die Passantenfrequenz in der Rainer Hauptstraße feststellen. Das ist ein Projekt im Rahmen des Projektfonds 2026, das die Innenstadt attraktiver machen soll.
    Laserbasierte Messungen sollen die Passantenfrequenz in der Rainer Hauptstraße feststellen. Das ist ein Projekt im Rahmen des Projektfonds 2026, das die Innenstadt attraktiver machen soll. Foto: Barbara Würmseher

    Das Innenstadtmanagement der Stadt Rain geht 2026 in die nächste Runde. Citymanager Markus Jocher von der Beratungsfirma „Cima“ (München) stellte dem Stadtrat ausführlich die Vorhaben für das kommende Jahr vor. Im „Projektfonds 2026“, so Jocher, seien Ausgaben in Höhe von 87.000 Euro vorgesehen: 15.000 Euro entfallen danach auf sogenannte investitionsvorbereitende Maßnahmen, 47.000 Euro werden investiv (baulich) und 25.000 Euro nicht-investiv (Veranstaltungen) eingeplant.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden