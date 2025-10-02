Innenstadtentwicklung: Die Stadt Rain investiert weiter in eine lebendige City

Das Innenstadtmanagement der Stadt Rain geht 2026 in die nächste Runde. Citymanager Markus Jocher von der Beratungsfirma „Cima“ (München) stellte dem Stadtrat ausführlich die Vorhaben für das kommende Jahr vor. Im „Projektfonds 2026“, so Jocher, seien Ausgaben in Höhe von 87.000 Euro vorgesehen: 15.000 Euro entfallen danach auf sogenannte investitionsvorbereitende Maßnahmen, 47.000 Euro werden investiv (baulich) und 25.000 Euro nicht-investiv (Veranstaltungen) eingeplant.

Wolfgang Römer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

86641 Rain Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Innenstadtentwicklung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis