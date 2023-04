Rain

50.000 Euro Schaden nach Brand einer Werkstatthalle in Rain

In einem Betrieb in Rain hat es am Dienstagabend gebrannt. Die Feuerwehr war im Einsatz.

In Rain brennt es am Dienstagabend in einem Betrieb. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften ist vor Ort und die Kripo ermittelt. Was das Feuer verursacht hat, ist unklar.

In einem Betrieb im Gewerbegebiet an der B16 in Rain ist es am Dienstagabend zu einem Brand gekommen. Ein größeres Aufgebot an Einsatzkräften war vor Ort. Die Kripo Dillingen ermittelt. Gegen 21 Uhr sah ein Zeuge, dass Rauch aus der Halle im Salbeiweg quoll, teilt die Polizei auf Anfrage mit. Die Freiwilligen Feuerwehren Rain und Feldheim, die Unterstützungsgruppe Örtlicher Einsatzleiter, die in Mertingen stationiert ist, Rettungsdienst und Polizei eilten zu dem Betrieb. Weil an dem Gebäude das Tor verschlossen war, musste es die Feuerwehr aufbrechen. In der Halle in Rain kann die Feuerwehr die Flammen rasch löschen In der Halle brannte nach Auskunft von Kreisbrandmeister Peter Mikschl, der zusammen mit Kreisbrandinspektor Jürgen Scheerer den Einsatz leitete, ein Schrank, in dem Lacke gelagert waren. Die Flammen hätten innerhalb weniger Minuten gelöscht werden können, berichtet Mikschl. Anschließend habe man das Bauwerk entraucht und den Brandschutt ins Freie geschafft. Der Schaden beträgt nach ersten vorsichtigen Schätzungen rund 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ursache ist dem Vernehmen nach noch unklar. Es gebe derzeit keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung. Es werde nun geprüft, ob möglicherweise ein technischer Defekt oder fahrlässiges Verhalten den Brand ausgelöst hat.

