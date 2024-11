Dehner unterstützt Tierheime aus der Region

Auch in diesem Jahr zeigt Dehner wieder ein großes Herz für Tierheimbewohner. In den Zoo-Abteilungen der Dehner Garten-Center sind zur Weihnachtszeit speziell geschmückte Weihnachtsbäume in den Märkten zu finden, an denen die Wunschzettel örtlicher Tierheime hängen. Ausgesucht wurde dringend benötigtes Zubehör wie Futter, Körbchen, Spielzeuge oder Flauschdecken für die heimatlosen Schützlinge. Kundinnen und Kunden können in den teilnehmenden Dehner-Märkten ab November die Wünsche erfüllen und diese als Spende den Tierheimen zukommen lassen. „Mit der Aktion ‘Weihnachtswunschbaum’ möchten wir auf die vielen Tiere aufmerksam machen, die in den Tierheimen auf ein neues Zuhause warten. So können unsere Kund:innen die örtlichen Tierheime direkt und wirksam unterstützen“, erklärt Heinz-Jürgen Füssl, Bereichsleitung Zoo bei Dehner. Laut dem Deutschen Tierschutzbund ist die Auslastung in 69 Prozent der Tierheime mindestens sehr hoch. 49 Prozent sind voll oder übervoll. Nur 18 Prozent haben überhaupt noch Kapazitäten, Tiere aufzunehmen. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.