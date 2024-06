Rain

vor 18 Min.

Die Lust am Malen verbindet die Freitagsmaler in Rain

Plus Zum 20. Jubiläum zeigte die Gruppe der Freitagsmaler in Rain, mit welcher Vielfalt ihre Mitglieder aufwarten können. Wie sie sich gefunden haben und was ihre Motivation ist.

Von Janina Polczer

„Aus Rainer Lust am Malen“ haben im Jahr 2003 Hobbymaler unter der Leitung von Franz Appel aus Neuburg am Kurs „Malen nach Themen der Bibel“ teilgenommen. Diese Erfahrung habe der Gruppe, laut Elke Müller, dem anderen verbliebenen Gründungsmitglied, damals so gut gefallen, dass sie beschlossen hat, sich fortan vierzehntägig freitags im Keller der evangelischen Kirche St. Michael in Rain zu treffen und dort ihrer Passion in aller Ruhe nachzugehen. Appel, der Träger des Neuburger Kulturpreises von 2013/2014 ist, steht der Gruppe auch weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.

Das Gemälde "Kreuzigung" (nach Salvator Dali) stammt von Franz Appel. Foto: Peter Groß

Das 20- jährige Bestehen der Freitagsmaler wurde jetzt mit Trommelrhythmen, Flötenmelodien und Chorgesängen im Pfarrgarten von St. Michael gefeiert. Bereits im Gottesdienst wurde die Veranstaltung vom Organist Dietmar Jansen mit Modest Mussorgskis Klavierzyklus „Bilder einer Ausstellung“ angekündigt, mit dem der Komponist einst seinenes Freundes, des Malers Viktor Hartmann, gedachte.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen