Rain

vor 33 Min.

Dieses Schulmodell in Rain ist eine echte Erfolgsgeschichte

Unterricht in der Klasse V1 der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain mit Klassenlehrerin Tanja Moll. Dort wird das Projekt "9+2" praktiziert.

Plus An der Gebrüder-Lachner-Mittelschule in Rain gibt es seit acht Jahren "9+2". Worum es geht und warum alle Beteiligten eine derart positive Zwischenbilanz ziehen.

Von Wolfgang Römer

„Das 9+2-Modell ist eine echte Erfolgsgeschichte!“ Rektorin Christina Ost sowie die Klassenlehrkräfte Tanja Moll und Tobias Trüdinger sind acht Jahre nach der Einführung dieser Spezialklassen an der Gebrüder-Lachner-Mittelschule Rain absolut überzeugt davon, dass die Möglichkeit für QA-Absolventen, mit einem Schnitt von mindestens 2,5 in zwei Jahren die Mittlere Reife nachzuholen, einen wichtigen Baustein im gesamten Bildungsgefüge bietet und eine bis dahin klaffende Lücke geschlossen hat.

Als die Rainer Mittelschule im Jahr 2015 als eine von zwei Einrichtungen im Landkreis den Zuschlag für dieses neue Modell erhalten hatte, standen noch viele Fragezeichen im Raum. Würden überhaupt genügend Schüler sich für die sogenannten Vorbereitungsklassen, die schulintern als „V1“ und „V2“ bezeichnet werden, interessieren? Wären die Lerninhalte im Vergleich zum Mittlere-Reife-Zug in diesen zwei Jahren tatsächlich aufzuholen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

