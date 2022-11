Eine Weihnachtsstube der guten Taten in Rain

Helferkreis Rain und Re-Box wollen in Kooperation mit Integra "ein Lächeln ins Gesicht zaubern". Gabentische mit Waren aller Art sind aufgebaut und laden dazu ein, sich daran kostenlos zu bedienen.

Es wird weihnachtlich in der Neuburger Straße 5 in Rain: In den Räumen von "Integra soziale Dienste" (ehemalige Hypobank) bereiten der Verein Helferkreis und die private Organisation Re-Box eine besondere Aktion vor. Unter dem Motto "Ein Lächeln ins Gesicht zaubern" wird am Mittwoch, 30. November, um 16.30 Uhr die festlich dekorierte Weihnachtsstube eröffnet. Dort sind dann Gaben aller Art aufgebaut: Haushaltswaren, Drogerieartikel, Tierfutter, Taschen, Dekoartikel, Kinderspielzeug, Christbaumschmuck, neuwertige, aktuelle Bücher und vieles mehr (keine Kleidung).

Familien mit Bedarf dürfen sich dort gerne gratis bedienen, für alle anderen gilt das solidarische Tauschprinzip. Wer möchte, deponiert auf den liebevoll arrangierten Tischen eigene mitgebrachte Gegenstände - neue oder gut erhaltene. Auch Firmen beteiligen sich mit fabrikneuen Gegenständen oder stellen ihre Dienste bei den Vorbereitungen kostenlos zur Verfügung.

Die Weihnachtsstube ist bis 27. Dezember täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet

Die Aktion Re-Box ist in Rain schon bekannt: In kleinen Schränken, die an der Ecke Alte Bayerdillinger Straße/Ludwig Dorn-Straße stehen, werden seit Herbst 2021 Alltagsartikel und Lebensmittel deponiert, die gratis abgeholt werden dürfen. Auch ein Weihnachtszelt der guten Taten hat es vor einem Jahr von Re-Box schon gegeben. Diesmal nun soll alles eine Nummer größer werden. Der Helferkreis Rain, der sich aus Corona-, Ukraine- und Flüchtlingshilfe zum eingetragenen gemeinnützigen Verein entwickelt hat, unterstützt Re-Box tatkräftig. Dazu stellt Integra kostenlos den Raum für die Weihnachtsstube zur Verfügung.

Die Weihnachtsstube ist von Mittwoch, 30. November, bis Dienstag, 27. Dezember, täglich geöffnet. In der Zeit zwischen 10 und 19 Uhr kann jeder den Raum betreten und sich an den Gabentischen bedienen - oder eben auch selbst zum Spender werden. Außerdem ist ein Christbaum aufgebaut, der nicht nur für stimmungsvolle Atmosphäre sorgt, sondern zugleich ein Wunschbaum ist: Er ist behängt mit Wunschzetteln von Bewohnern des Seniorenheims und von Mädchen und Buben, die im Kinderheim Hemerten leben. Wer hier mithelfen möchte, kleine Wünsche zu Weihnachten zu erfüllen, darf einen oder mehrere Zettel mitnehmen, die Gaben besorgen und sie - liebevoll verpackt und mit persönlichen Grußkarten versehen - wieder in die Weihnachtsstube zurückbringen. Zudem gibt es am 6. Dezember eine Nikolausaktion von 15 bis 17 Uhr: Jedes Kind, das etwas spendet, darf am Glücksrad drehen.

