"Fliegengitter" verhilft einer Frau aus Rain zu 1000 Euro

Waltraud Kunz hat beim Bilderrätsel unserer Zeitung gewonnen. Was die Rentnerin mit dem unverhofften Geldsegen machen will, weiß sie allerdings noch nicht.

"Als der Anruf kam, konnte ich es zuerst gar nicht glauben", erzählt Waltraud Kunz aus Rain, als sie ihre 1000 Euro entgegennimmt. Das Bilderrätsel unserer Zeitung hat ihr unverhofft zum Geldsegen verholfen.

Mit dem Lösungswort "Fliegengitter" war das Glück dieses Mal auf ihrer Seite. "Jeden Morgen lese ich als erstes die Zeitung", sagt die Rentnerin. "Das Telefon habe ich morgens immer schon neben mir am Esstisch liegen und rufe dann sofort an." Beim Bilderrätsel mache sie seit Jahren täglich mit, aber gewonnen habe sie nie etwas.

Weil sie auch sonst an keinen Glücksspielen teilnehme, ist es der erste große Gewinn. Als dann die frohe Kunde kam, war Kunz zunächst geschockt. "Im ersten Moment dachte ich: Das kann nicht wahr sein!" Dass sie wirklich gewonnen hat, das musste die Rentnerin erst einmal begreifen.

Der Gewinn kam für die Rentnerin völlig unerwartet

Was sie mit den 1000 Euro machen will, weiß Kunz noch nicht. "Ich hätte ja nie erwartet, dass ich tatsächlich gewinne. Deswegen habe ich mir nie ernsthafte Gedanken darüber gemacht, was ich mit so viel Geld eigentlich machen will." Einen Verwendungszweck finde sie aber bestimmt, etwa für den nächsten Urlaub oder die Enkel. "Die freuen sich bestimmt, wenn ich ihnen etwas Gutes tun kann. Und im Urlaub kann man ein Bvisschen mehr Geld ja auch immer gut gebrauchen. Ich kriege es also auf jeden Fall los", sagt die Rentnerin und lacht dabei.

Alles in allem ist es für sie eine willkommene und ungeplante Einnahme, die Kunz auch nach einigen Minuten noch nicht ganz verdaut hat. "Ich kann nur das Geld anschauen und mich freuen." Beim Bilderrätsel unserer Zeitung will sie auch weiterhin mitmachen. "Das ist so in meiner Routine drin und allzu schwer ist die Lösung meistens ja auch nicht. Ich werde also auch in Zukunft jeden morgen anrufen."