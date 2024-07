Fröhliches Singen am See in Rain

Zugleich heimatnah und international war einmal mehr das „Singen am See“ im Stadtpark in Rain - eine beliebte Tradition. Etwa 110 Zuhörer und Mitsänger kamen am lauen Sommerabend an den Schlossweiher und ließen sich mit dem von Viktoria Raab 2011 gedichteten Vereinslied einstimmen: „In unserem Rainer Stadtpark da ist es wunderschön“. Organisator war einmal mehr der Freundeskreis Stadtpark, die musikalische Gestaltung lag wie stets in den Händen von Dagmar Held (Landesverein für Heimatpflege, Außenstelle Krumbach) und Christoph Lambertz (Leiter der Beratungsstelle für Volksmusik des Bezirks Schwaben). Hans Löffler aus Daiting begleitete auf dem Akkordeon.

Adalbert Riehl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Dagmar Held Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Christoph Lambertz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis