Gemeinderat Stephan Hohertz im Urlaub gestorben

Der Oberndorfer Gemeinderat und Zahnarzt in Rain, Stephan Hohertz, ist am Mittwoch an seinem Urlaubsort auf der Insel Mauritius plötzlich verstorben. Der 40-Jährige ist vielen Rainer und Oberndorfer Bürgerinnen und Bürgern aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit und seines kommunalpolitischen Engagements bekannt. Er hatte als Zahnarzt in Donauwörth gearbeitet, dann vor fünf Jahren eine Praxis in Rain übernommen und saß seit Mai 2020 im Gemeinderat Oberndorf.

