Kinder erleben Tiere hautnah beim Angelsportverein in Rain

Plus Flusskrebse anfassen, einen Biber streicheln und angeln: Die vierten Klassen der Grundschule Rain besuchen den Angelsportverein. Dessen Angebot sucht seinesgleichen.

In einem aufblasbaren Planschbecken schwimmt ein 1,50 Meter großer Waller - der größte Süßwasserfisch Deutschlands. Drumherum stehen die Schüler der Grundschule Rain neben Fischereiaufseher Earl Moss, der stellvertretenden Landrätin Claudia Marb und Rains Bürgermeister Karl Rehm und bestaunen das Prachtexemplar.

An insgesamt sechs Stationen lernen die Kinder etwas über Fische und andere Tiere im und ums Wasser, die aus dem Zuchtweiher vor Ort kommen. Earl Moss, der auch als Vorsitzender des Angelsportvereins aktiv ist, wird dabei von seinen Kollegen aus dem Fischereiverein unterstützt. Auch Gerhard Schwab vom Bund Naturschutz ist gekommen, um den Schülern einen ganz besonderen Gast vorzustellen.