Rain

12:45 Uhr

"Kinder sind unsere Zukunft" - so tickt die neue Rainer Pfarrerin

Nicole Bereswill wird neue Pfarrerin in der evangelischen Michaelskirche in Rain. Am 29. Oktober wird sie offiziell in ihr Amt eingeführt.

Plus Nicole Bereswill übernimmt die Pfarrstelle der evangelischen Kirche. Woher die 31-Jährige kommt, wo ihre Schwerpunkte liegen und was sie an ihrer neuen Wirkungsstätte begeistert.

Von Barbara Würmseher Artikel anhören Shape

Ein ganz kleines bisschen hat Nicole Bereswill schon in Rain hineingeschnuppert. Einen ersten Besuch hat sie ihrer neuen Pfarrei bereits abgestattet, einige Gesichter der Pfarrfamilie hat sie gesehen und den Mitgliedern ihres künftigen Kirchenvorstands die Hand geschüttelt. Man hat sich gegenseitig beschnuppert. Jetzt ist sie froh, dass aus diesem ersten Bisschen bald mehr werden darf. So richtig viel!

Die 31-Jährige ist die neue Pfarrerin der evangelischen Michaelskirche in Rain. Sie folgt auf Friederike Töpelmann, die sich im Juli verabschiedet hat, und übernimmt deren Vollzeitstelle. Ende Oktober zieht sie mit ihrem Ehemann, dem 15 Monate alten Sohn Joshua, Berner Sennen-Hündin "Ahri" und mit Sack und Pack ins Pfarrhaus ein. Am 29. Oktober um 14 Uhr ist dann ihre feierliche Einführung im Gottesdienst und dem anschließenden Pfarrfest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen