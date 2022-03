Illegales Autorennen bei Münster endet vor Gericht mit Tränen

Plus Sie fühlten sich gegenseitig voneinander provoziert und starteten eine Art "Autorennen" zwischen Rain und Münster. Der Richter fand das alles andere als harmlos.

War es ein vorsätzliches Autorennen oder eskalierte Provokation? Dieser Frage ging Jugendrichter Andreas Krug am Amtsgericht Nördlingen im Fall zweier junger Männer nach. Sie sollen sich im August des vergangenen Jahres auf der Strecke zwischen Rain und der Ortsmitte Münster ein verbotenes Rennen geliefert haben, bei dem einer der Fahrer sogar den Gehsteig als Überholspur nutzte.