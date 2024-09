Oktoberfest in Rain

Zum fünften Mal organisierte die jungen Roaner, eine Abteilung des Trachtenvereins Rain, ein Oktoberfest am Rainer Schlossplatz. Vorsitzender Michael Forthofer eröffnete das Fest im vollbesetzten Zelt. Bei seiner Begrüßungsrede freute er sich sehr, dass die jungen Roaner bereits seit 10 Jahren im Verein aktiv sind. Mit nur einem Schlag konnte er dann das erste Bierfass anzapfen. In gemütlicher Atmosphäre genossen die Gäste sehr gutes Essen und kühle Getränke. Am Abend trat dann die Band Gaudiamos auf und sorgte für eine ausgelassene Feier. Der Sonntag wurde mit einem Gottesdienst begonnen und anschließend zeigten die Kinder- und Jugendgruppe des Trachtenvereins sowie die Plattlergruppe einige Tänze. Die Stadtkapelle Rain sorgte für die musikalische Umrahmung. Das Organisationsteam um Michael Forthofer, Johannes Hafner und Thomas Studener, freuten sich über den reibungslosen Ablauf, ohne große Vorkommnisse. Besonders erfreulich war dabei, dass auch dieses Oktoberfest wieder sehr gut angenommen wurde.

