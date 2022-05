Rain

Polizei sucht einen Unfall-Zeugen

In der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Preußenallee in Rain ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die Polizei sucht einen Autofahrer, der das Ganze beobachtet hat.

Die Polizei Rain sucht den Zeugen eines Unfalls, der sich bereits am Sonntag, 15. Mai, ereignet hat. Wie die Beamten mitteilen, kam es in der Bahnhofstraße an der Einmündung zur Preußenallee zu einem Verkehrsunfall, an dem ein Autofahrer und zwei Fahrradfahrer beteiligt waren. Ein Radler wurde dabei verletzt. Der Unfall wurde erst verspätet bei der Polizei gemeldet, die nun nach einen bislang unbekanntem Pkw-Fahrer sucht, der das Ganze beobachtet hat und sich um die Beteiligten gekümmert hat. Dieser Zeuge fuhr ein dunkles Cabrio, bei dem es sich eventuell um einen BMW handeln könnte. Der Unbekannte wird gebeten, sich mit der PI in Rain unter der Telefonnummer 09090/70070 in Verbindung zu setzen. (AZ)

