Probleme mit dem Smartphone? Die Digitallotsen helfen

Der Helferkreis Rain bietet am Freitag, 6. Dezember, wieder von 15 bis 18 Uhr eine Digitallotsen-Beratung in Rain an. Sie findet im „Treffpunkt am Bayertor“, Hauptstraße 1 im 1. Stock (neben der Stadtbücherei) statt. Geeignet ist die Sprechstunde für alle, die beispielsweise Nachhilfe im Umgang mit WhatsApp brauchen oder gerne Fotos mit dem Handy verschicken möchten. Die Ehrenamtlichen des Helferkreises Rain helfen gerne weiter und erklären geduldig Schritt für Schritt den Umgang mit digitalen Medien oder beantworten Fragen. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis