Unbekannter zerkratzt Porsche bis auf die Grundierung

Das Auto war in Rain geparkt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Ein unbekannter Täter machte sich am Montag in Rain an einem Premiumauto mutwillig zu schaffen. Wie die Polizei mitteilt, zerkratzte er in der Zeit zwischen 9 und 16 Uhr die Beifahrertüre eines Porsche Cayenne mit einem spitzigen Gegenstand bis zur Grundierung. Das Fahrzeug parkte im Tatzeitraum vor dem Anwesen Hauptstraße 19. Der dabei entstandene Sachschaden dürfte bei geschätzt 3000 Euro liegen. Die Polizeiinspektion Rain bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 09090/7007-0. (AZ)