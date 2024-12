Vermisste Frau aus Rain tot aufgefunden

Eine Woche lang suchte die Polizei unter anderem mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau aus Rain, die am Montag, 25. November, als vermisst gemeldet wurde. Auch Einsatzkräfte von DLRG, Rotem Kreuz, Wasserwacht und Polizei waren im Lauf der Woche an der Suche beteiligt. Nun herrscht jedoch traurige Gewissheit: Die Polizei teilte mit, dass die Frau am Mittwoch, 4. Dezember, tot aufgefunden wurde.

