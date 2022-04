Wenn Europas Kornkammer kein Mehl mehr hat: Müller aus der Region hilft aus

Plus Vor dem Krieg exportierte die Ukraine Weizen. Nun müssen bayerische Müller Mehl in das geschundene Land liefern, um die Grundversorgung der Menschen zu sichern.

Der Ruf der Ukraine als "Kornkammer Europas" kommt nicht von ungefähr: Das Land gehört zu den weltweit wichtigsten Exporteuren für Weizen. Doch der Krieg hinterlässt auch in diesem Bereich tiefe Spuren. Mittlerweile kann der Staat aus logistischen Problemen heraus nicht einmal mehr seine eigenen Bürger mit Mehl versorgen - Bäcker und Bäckerinnen stehen vor der Herausforderung, bald kein Brot mehr backen zu können. Die Grundversorgung der Menschen vor Ort steht auf einer gefährlichen Kippe.