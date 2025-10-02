Icon Menü
Rainer Stadtrat plant Investition in leistungsstarkes Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug

Rain

Einhellige Meinung im Stadtrat Rain: 687.000 Euro für ein neues Löschfahrzeug

Stadtrat Rain gibt grünes Licht für HLF 20. Die Mittel sollen im Haushalt 2026 eingestellt werden. Und die Bayerdillinger Wehr profitiert vom jetzigen Fahrzeug der Kollegen.
Von Wolfgang Römer
    So sieht das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 aus, das die Feuerwehr Rain bekommen soll. Hier ein Vergleichsbild der Feuerwehr Eching.
    So sieht das Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 aus, das die Feuerwehr Rain bekommen soll. Hier ein Vergleichsbild der Feuerwehr Eching. Foto: Feuerwehr Eching

    Sie waren zahlreich vertreten in den Zuhörerreihen - die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rain: Schließlich beriet der Rainer Stadtrat über eine große und für die künftige Einsatzfähigkeit der Floriansjünger im Lechgebiet richtungsweisende Investition. Über die Anschaffung eines inklusive Beladung mit stattlichen 687.000 Euro veranschlagten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20).

