Einhellige Meinung im Stadtrat Rain: 687.000 Euro für ein neues Löschfahrzeug

Sie waren zahlreich vertreten in den Zuhörerreihen - die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rain: Schließlich beriet der Rainer Stadtrat über eine große und für die künftige Einsatzfähigkeit der Floriansjünger im Lechgebiet richtungsweisende Investition. Über die Anschaffung eines inklusive Beladung mit stattlichen 687.000 Euro veranschlagten Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs (HLF 20).

Wolfgang Römer

86641 Rain

Fahrzeug