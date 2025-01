Rasender Fahrer und Beifahrerin mit „Stinkefinger“ unterwegs

Am Sonntag gegen 23.30 Uhr wurde der Polizei Donauwörth ein Münchner Auto mitgeteilt, das in Bäumenheim mit überhöhter Geschwindigkeit umherfahren und im Kreisverkehr driften soll. Zudem habe die 19-jährige aus dem Landkreis stammende Beifahrerin im Wagen, als dieser an zwei Passanten vorbeifuhr, den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt und die beiden verbal beleidigt. Der Polizei gelang es schließlich kurz darauf auf der Straße Richtung Eggelstetten den Fahrer zu stoppen und zu kontrollieren. Wie sich herausstellte, saß der 18-jährige Fahrer aus dem südlichen Landkreis ohne Führerschein am Steuer. Den Mann erwartet nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die 19-jährige Beifahrerin wird wegen Beleidigung angezeigt. Zudem erwartet sie eine Anzeige wegen des Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis, da sie dem 18-Jährigen ohne Führerschein das Auto zum Fahren zur Verfügung gestellt hatte. (AZ)

