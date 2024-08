Motorradfahrer rast bei Gosheim mit 137 km/h auf Staatsstraße

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle hat die Verkehrspolizei am Mittwoch auf der Staatsstraße zwischen Gosheim und Wemding einen Motorradfahrer mit einer Geschwindigkeit erwischt, die fast doppelt so schnell wie erlaubt war.

Nach Angaben der Polizei fuhr der junge Mann aus dem Donau-Ries-Kreis in der Tempo-70-Zone mit 137 Stundenkilometern. Da die Beamten von einer bewussten Überschreitung ausgehen, erwarten den Raser ein Bußgeld von 1200 Euro, ein zweimonatiges Fahrverbot und zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg.

Insgesamt passierten 689 Fahrzeuge die Kontrollstelle, die von 11.15 bis 17.30 Uhr aufgebaut war. 332 Fahrzeuge waren in Richtung Wemding unterwegs, 357 in Richtung Gosheim. 55 Fahrer überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit erheblich: 32 von ihnen erhalten in den kommenden Tagen ein kostenpflichtiges Verwarnangebot bis 55 Euro, während 23 weitere Fahrer mit einer Bußgeldanzeige rechnen müssen. (AZ)