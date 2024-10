Autofahrer stößt bei Unfall nahe Monheim mit Reh zusammen

Zu einem Wildunfall ist am Dienstag bei Monheim gekommen. Ein Mann war nachts um 4.28 Uhr auf der Staatsstraße in Richtung Warching unterwegs, als ein Reh von links die Fahrbahn querte. Wie die Polizei berichtet, kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß, der einen erheblichen Frontschaden am VW-Bus des 62-jährigen Fahrers verursachte.

Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtüchtig und wurde abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf einen deutlich vierstelligen Betrag. Der Fahrer blieb unverletzt, das Reh verendete jedoch. Die Polizeiinspektion Donauwörth informierte den verantwortlichen Jagdpächter. (AZ)