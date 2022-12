Geparktes Auto gerät beim Startversuch in Rehau in Brand

Ein Mann will sein 23 Jahre altes Auto, das im Freien steht, starten. Der Motor fängt an zu brennen.

Das Auto, das der Besitzer am Mittwoch starten wollte, stand in Rehau im Freien. 23 Jahre ist es laut Polizei alt und wurde etwa einen Monat lang nicht bewegt. Der Motor springt erst nach mehreren Versuchen an, dann gerät er in Brand. 30 freiwillige Feuerwehrleute aus Monheim und Rehau rücken aus und löschen den Brand. (AZ)