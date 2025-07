Bald gilt Tempo 20 in der Donauwörther Reichsstraße

Tempo 30 gilt schon seit Längerem in der Reichsstraße in Donauwörth, jetzt müssen die Fahrer ihre Fahrzeuge noch einmal herunterbremsen: In wenigen Wochen werden Tempo 20-Schilder in Donauwörths Prachtmeile montiert sein.

Oberbürgermeister Jürgen Sorré hat am Montagabend im städtischen Bauausschuss bekannt gegeben, dass Tempo 20 in der Reichsstraße definitiv kommen wird. Aktuell wird die Hauptgeschäftsstraße für das Reichsstraßenfest herausgeputzt. Sorré erklärte, dass die neue Geschwindigkeitsbegrenzung wohl unmittelbar „nach dem Reichsstraßenfest“ gelten werde. Das Fest findet heuer zwischen dem 16. und dem 19. Juli statt.

Donauwörth bekommt jetzt einen neuen „verkehrsberuhigten Geschäftsbereich“

Tempo 20 bedeutet im Behördendeutsch „verkehrsberuhigter Geschäftsbereich“. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt, das sagt der Name, 20 Stundenkilometer. Hauptziel einer solchen Zone ist nach der Straßenverkehrsordnung, mehr Sicherheit und eine höhere Aufenthaltsqualität für Fußgänger und Radfahrer zu schaffen, es gelten aber, wie Stadtsprecher Mirko Zeitler auf Nachfrage mitteilt, „keine Sonderrechte für irgendjemanden“. Das Vorhaben wurde in Donauwörth seit 2022 diskutiert und ist seit Längerem beschlossene Sache. Ein Tempo 20-Bereich existiert bereits im Bereich der Andreas-Mayr-Straße in der Parkstadt.

Es gab indessen auch Kritik an dem Vorhaben. Thomas Straulino (PWG-FW-BfD) trug am Montag einmal mehr seine Bedenken vor. Einerseits wolle die Stadt die Menschen „wieder in die Reichsstraße bringen“, andererseits schrecke man mit der Drosselung der Geschwindigkeit potenzielle Innenstadt-Kunden ab. Manfred Hofer (EBD) schloss sich dieser Argumentation an. OB Sorré hofft unterdessen, dass die „Maßnahme Wirkung zeigt“ und es für die Fußgänger fortan sicherer und behaglicher wird in der Innenstadt.