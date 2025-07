Reichsstraßenfest Donauwörth 2025: Programm, Termin und Anreise

In Donauwörth wird 2025 wieder das Reichsstraßenfest gefeiert. An mehreren Tagen gibt es auf verschiedenen Bühnen Musik- und Kulturbeiträge zu sehen, während entlang der Reichsstraße gastronomische Stände aufgebaut sind. Das kulinarische Angebot reicht vom klassischen Biergarten bis zu internationalen Speisen. Die Veranstaltung ist für unterschiedliche Altersgruppen geeignet und zieht jedes Jahr sowohl Anwohner als auch Gäste von weiter her an.

In diesem Artikel erfahren Sie, an welchem Termin das Reichsstraßenfest in Donauwörth 2025 stattfindet. Zusätzlich gibt es einen Überblick über das Programm sowie Hinweise zur Anreise.

Reichsstraßenfest Donauwörth: Termin im Sommer 2025

Das Reichsstraßenfest in Donauwörth findet vom 16. bis 19. Juli 2025 statt. Die Veranstaltung beginnt am Mittwoch, dem 16. Juli, mit der offiziellen Eröffnung um 12 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt startet auch die gastronomische Versorgung, die bis 24 Uhr angeboten wird. Am Donnerstag, dem 17. Juli, stehen Speisen und Getränke von 11 Uhr bis Mitternacht zur Verfügung. Die Bewirtung am Freitag, dem 18. Juli, beginnt ebenfalls um 11 Uhr und endet um 1 Uhr nachts. Am Samstag, dem 19. Juli, öffnet das Fest bereits um 9 Uhr morgens und endet ebenfalls um 1 Uhr. Das Veranstaltungsgelände ist an allen Tagen durchgehend geöffnet.

Hier finden Sie alle Öffnungszeiten des Donauwörther Reichsstraßenfests 2025 im Überblick:

Mittwoch, 16. Juli 2025: 12 bis 24 Uhr

Donnerstag, 17. Juli 2025: 11 bis 24 Uhr

Freitag, 18. Juli 2025: 11 bis 1 Uhr

Samstag, 19. Juli 2025: 9 bis 1 Uhr

Reichsstraßenfest in Donauwörth 2025: Programm - Das können Sie erwarten

Auf dem Donauwörther Reichsstraßenfest ist an allen Tagen ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Darbietungen auf drei Bühnen geplant. Das Repertoire reicht von Blasmusik über Rock ’n’ Roll und Oldies bis zu modernen Coverbands. Ergänzt wird das Bühnenprogramm durch verschiedene Showelemente und interaktive Aktionen.

Hier haben wir alle Programmpunkte des Donauwörther Reichsstraßenfests für Sie zusammengetragen:

Mittwoch, 16. Juli 2025:

12 Uhr: Eröffnung des 24. Donauwörther Reichsstraßenfestes durch Oberbürgermeister Jürgen Sorré

12.30 bis 16.30 Uhr: Dorfstadl Musikanten

13 bis 17 Uhr: SK Music

15 bis 15.30 Uhr: Tanzschule Dance Vision

16 bis 17 Uhr: Zumba mit Carmen

19 bis 23 Uhr: Proud4

19 bis 23 Uhr: Close2You – Gala Band

19 bis 23 Uhr: Mella & Rudi – Live on Stage

Donnerstag, 17. Juli 2025:

11 bis 14 Uhr: Seniorentreffen

14 und 16 Uhr: Kinderprogramm

14 bis 17 Uhr: Bernies Bunte Bühne & Kinderkarussell

14.30 bis 17 Uhr: verschiedene Ensembles der Musikschule Donauwörth

15 bis bis 17 Uhr: Musikverein Frohsinn Buchdorf

17.30 bis 19 Uhr: Pimento - Sambagruppe

19 bis 23 Uhr: Partyband Paradise

19 bis 23 Uhr: Stadtkapelle Donauwörth

19 bis 23 Uhr: Stefano Messina Music

Freitag, 18. Juli 2025:

13 bis 16.30 Uhr: Musicman Hans Huber

13 bis 17 Uhr: Burgbauer Musikanten

14 und 16 Uhr: Geraldino und die Plomster (Kinderprogramm)

15 Uhr: Knut der Zau-Bär-er (Kinderprogramm)

14 bis 17 Uhr: Bernies Bunte Bühne & Kinderkarussell

17.30 bis 19 Uhr: MAPIGO

17.30 bis 18 Uhr: Vorführung: Traditional Taekwondo

19 bis 24 Uhr: Overman Brass Band

19 bis 20 Uhr: Polkabären

20 bis 24 Uhr: Funk´n´Roll – Rhythm & Blues, Rock & Funk

19 bis 24 Uhr: ROCKTOOLS – 100 % Rock!

Samstag, 19. Juli 2025:

8.45 Uhr: Farbenprächtiger Einzug der Gartenbauvereine u. Kleingärtner

9 bis 11 Uhr: Traditioneller Gärtnermarkt

9.15 bis 12.15 Uhr: Musikkapelle Wörnitzstein

9.15 bis 12 Uhr: Stadtkapelle Donauwörth

9.15 bis 12.15 Uhr: Musikverein Mertingen

14 bis 16.30 Uhr: Kapfer & Kapfer – Die Gute Laune Jungs

14 bis 16.30 Uhr: Boarisch Blosn

14 bis 17 Uhr: Bernies Bunte Bühne, Knut der Zau-Bär-er & Kinderkarussell

15.30 Uhr bis 16.30 Uhr: Snooze47

19 bis 24 Uhr: A Jolly Sound – music & more

19 bis 24 Uhr: Flat Out – Münchner Wiesnband

19 bis 24 Uhr: SIXtreme – more than Rock

Reichsstraßenfest Donauwörth 2025: Anreise – wie kommt man zum Volksfest?

Aufgrund des Donauwörther Reichsstraßenfests verkehren von Mittwoch bis Samstag die Stadtbuslinien 1, 2, 3 und 6 sowie die Linien nach Schäfstall und Wörnitzstein mit verlängerten Betriebszeiten. Informationen zu den geänderten Fahrplänen sind auf der städtischen Internetseite unter donauwoerth.de verfügbar. Zudem werden Haltestellen vorübergehend verlegt: Die Bushaltestelle „Liebfrauenmünster“ befindet sich während der Sperrung in der Berger Vorstadt, die Haltestelle „Marienapotheke“ wird in die Klostergasse verlegt.

Für den gesamten Verkehr gesperrt sind ab Dienstag, 15. Juli ab 8.30 Uhr, bis Sonntag, 20. Juli, 10 Uhr folgende Straßenbereiche:

Reichsstraße

Mangoldstraße

Merkurplatz

Augsburger Botengasse

Oberer Farbberg

Die Heilig-Kreuz-Straße bleibt während dieser Zeit ausschließlich für Anlieger befahrbar.