Reiterspiele und rollende Kugeln: Zirkus Krone lockt 2000 Menschen auf Festwiese

Schon von weitem sieht man das große neue Zirkuszelt mit dem unverkennbaren Schriftzug „KRONE“ stehen und leuchten. Über drei Millionen Euro kostete die Sonderanfertigung mit einer Länge von 84 Metern, einer Breite von 57 Metern und einer Kuppelhöhe von 17 Metern. Allein die Dachfläche beträgt 3200 Quadratmeter, die Zeltfläche misst insgesamt 10.000 Quadratmeter. Doch an diesem Abend haben die Zuschauer ihre Augen vor allem auf der Manege.

Der Zirkus Krone hat nämlich Premiere in Donauwörth, 2000 Menschen sind gekommen. 250 Menschen sind mit dem Zirkus auf Tour. 50 Mitarbeiter sind darüber hinaus auf der Krones Farm in Wesseling tätig, auf der sich die Tiere befinden, die ins Alter gekommen sind und nicht mehr mit auf Reise gehen können. Das Programm „Farbenspiel Gold Edition“ zieht das Publikum in Donauwörth derweil mit akrobatischen Leistungen ein ums andere Mal in seinen Bann. Ob nun Jana Mandana Lacy-Krone mit ihren Reiterspielen der besonderen Art, die Mongoljingo Truppe aus der Mongolei mit ihren Pfeil und Bogen-Spielen oder Mystry of Gentlemen aus der Mongolei auf rollenden Kugeln – sie alle zeigen, was sie können. Dabei sind auch die Flying Tabares aus den USA mit dem Doppelflugtrapez und der einzigen Frau weltweit, die einen dreifachen Salto auf dem Trapez zeigt. Außerdem haben das Zirkus Theater Bingo mit seinem artistischen Feuerwerk sowie Chu Chuan-Ho aus Taiwan mit seinen Speed Diabolos ihren Auftritt.

Auch ein Bauchredner war beim Zirkus in Donauwörth dabei

Nach der Pause kommen Martin Lacy jr. und sein Sohn Alexis Lacy-Krone mit ihren Raubtieren in die Manege. Dabei werden die Tiere laut Zirkus über dem geforderten Standard gehalten. Lacy und sein Sohn wurden mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter mit zwei goldenen Clowns beim internationalen Zirkus Festival in Monaco. Das Finale liefert, in einem völlig abgedunkelten Zelt, die Gruppe Extreme Lights aus der Ukraine mit ihrem LED-Show-Ballett. Zwischen den Umbaupausen sorgen der Clown Brian aus Portugal, sowie Fumagalli & Daris aus Italien für Spaß und gute Laune.

Icon vergrößern Auch Pferde waren bei der Show dabei. Foto: Josef Heckl Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Auch Pferde waren bei der Show dabei. Foto: Josef Heckl

Willer Nicolodi aus Italien als ungekrönter König der Bauchredner bezieht das Publikum mit ein und lässt dieses, als Puppen auf der großen Bühne, ins Mikrofon sprechen, wobei er die Stimme der einzelnen ist. Insgesamt dauert die Show zweieinhalb Stunden, für die Zuschauer dürfte sie wie im Flug vergangen sein. Wer die Show erleben möchte, hat noch bis Sonntag, 21. September, die Möglichkeit in Donauwörth auf dem Festplatz vorbeizuschauen.