Microsoft-Betrugsmasche: Rentner verliert 1000 Euro

Ein Rentner aus dem Raum Donauwörth ist Opfer einer Betrugsmasche geworden. Laut Polizei erhielt der Mann in den vergangenen Tagen während des Online-Bankings auf seinem PC-Bildschirm eine angebliche Sperrmitteilung durch die Firma Microsoft. Der Mann rief die dort angezeigte Telefonnummer an, die jedoch nicht zu der Firma, sondern zu Kriminellen führte. Auf Anweisung des vermeintlichen Mitarbeiters übermittelte der Senior diverse persönliche Daten sowie Bilder von Ausweisdokumenten. In der Folge buchten die Täter knapp 1000 Euro von dessen Bankkonto ab.

Beamte der PI Donauwörth leiteten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen unbekannt wegen Verdachts auf Datenveränderung, Ausspähen von Daten sowie Betrug ein. Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: