Mähdrescher prallt gegen Kabelmasten

Vollständig umgeknickt wurde ein Kabelmast der Telekom, als am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Wertinger Straße in Rettingen ein Mähdrescher dagegen prallte. Wie die Polizei mitteilt, hatte ein Zeuge den Vorfall beobachtet. Der Mast beschädigte im Fallen noch ein Straßenschild der Gemeinde. Der Fremdschaden liegt bei geschätzten 2000 Euro. Ob an dem Mähdrescher Schaden entstand, ist derzeit unklar. Der Fahrer meldete den Unfall bei Gemeinde und Netzbetreiber. Er wurde von Beamten der PI Donauwörth gebührenfrei verwarnt. (AZ)

