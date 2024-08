Schwäbische Feldtage: Moderne Technik trifft auf Nostalgie

Das Hofgut Bäldleschwaige ist nicht nur bekannt für seine idyllische Lage und seinen Biergarten sondern auch für die vielen verschiedenen Veranstaltungen wie etwa der alljährliche bäuerliche Weihnachtsmarkt. Diesmal freilich geht es um ein anderes Thema, denn seit Maria Himmelfahrt finden - noch bis zum kommenden Sonntag, 18. August - dort auf dem Gelände rings um das landwirtschaftliche und gastronomische Anwesen aktuell die Schwäbischen Feldtage statt. Was steckt dahinter? Familie Sautter hat sich für die vier Tage einiges einfallen lassen. Neben Vorführungen und einer Ausstellung gibt es ein Oldtimertreffen der besonderen Art und natürlich auch ein umfangreiches Rahmenprogramm.

Doch der Reihe nach: Über das gesamte Fest verteilt werden bis zu 200 Unimogs, MB-tracs und andere Oldtimertraktoren auf der Ausstellungsfläche des Hofguts zu sehen sein. Die Firma Hans Ayrle Landtechnik mit ihrem Hauptsitz in Dillingen-Steinheim stellt eine große Palette an hochmodernen landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Gerätschaften aus. Daneben findet eine PS-Leistungsmessung, eine Maschinenvorführung auf dem Feld und Stammziehen statt.

Höhepunkt wird wohl die Sternfahrt am Sonntag sein

Es kommt aber auch die soziale Komponente nicht zu kurz. So wird der Erlös der PS-Leistungsmessungen dem Verein Glühwürmchen e.V. für die Unterstützung von krebs-, schwerst- und chronisch kranken Kindern und deren Eltern zugutekommen.

Eines der Highlights der Veranstaltung war sicherlich die Festrede des BBV-Präsidenten Günther Felßner am Donnerstagabend (siehe eigener Bericht), musikalisch umrahmt von der Blaskapelle „Boarisch Blos’n“. Am Freitagabend ging es dann heiß her. Mit der Rockgruppe „NowJow“ wurde den Gästen im Festzelt richtig eingeheizt. Am Samstagabend wird die Countryband „Unit 2“ für Stimmung und gute Laune sorgen. Der Höhepunkt der Veranstaltung für alle Nostalgiefreunde wird die Sternfahrt für MB-tracs und Unimogs am Sonntagmorgen sein ehe das Fest mit der täglichen PS-Leistungsmessung ausklingen wird.