BOS Donauwörth: Schüler bekommen mehr Freiheiten

Davon hätte sicher so mancher in seiner Schulzeit geträumt: Bei Problemen den Sitznachbarn fragen, ohne dass dies als „schwätzen“ gilt, selbst zu bearbeitende Aufgaben heraussuchen, den Lehrer eher als Coach, als Trainer, zu sehen denn als denjenigen, der in erster Linie urteilt. Und: Erklärvideos aus dem Internet zum Erfassen des Stoffes nicht als „spicken“ bewertet zu wissen, sondern als Hilfsmittel. Die FOS-BOS Donauwörth macht dies seit Beginn des Schuljahres im BOS-Bereich möglich. Dabei handelt es sich um ein bayernweit einzigartiges Projekt. Auch das Kultusministerium ist inzwischen auf diesen neuen Donauwörther Weg aufmerksam geworden.

