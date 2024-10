Pflegeforum soll Weg in die Zukunft der Pflege im Landkreis zeigen

Das erste Pflegeforum im Landkreis hat kürzlich im Landratsamt stattgefunden. Veranstaltet im Rahmen der Bayerischen Demenzwoche wollte das Forum mit einer klaren Struktur, konkreten Inhalten und einem direkten Austausch zwischen den Teilnehmenden überzeugen und bot einen gelungenen Auftakt zur langfristigen Verbesserung der Pflegeinfrastruktur in der Region, wie es in einer Mitteilung heißt. Ausgerichtet wurde das Forum vom KompetenzNetz Senioren, Pflege und Menschen mit Behinderung, dem Landratsamt Donau-Ries, der GesundheitsregionPlus sowie dem Pflegestützpunkt.

Bereits im Grußwort von Landrat Stefan Rößle wurde deutlich, dass es an diesem Tag nicht nur um Reden, sondern um das Handeln gehen sollte. Heike Meyr, Leiterin des Fachbereichs „Besondere soziale Angelegenheiten“ des Landratsamts, stellte das Pflegeforum als regionales Fachgremium vor, welches sich zur Aufgabe gemacht habe, die Lebensbedingungen von Seniorinnen und Senioren in vielfältigen Bereichen zu verbessern. Das Forum bietet eine Plattform zur Vernetzung und Kooperation der Akteure im Bereich Pflege innerhalb des Landkreises und wird zukünftig nicht nur Empfehlungen abgeben, sondern an konkreten Lösungen arbeiten, um Menschen länger in ihrem vertrauten Umfeld leben zu lassen – und das mit einem klaren Ziel: praxisnahe Verbesserungen in der Pflegeinfrastruktur.

Im Bereich Wohnen und Inklusion wird aktiv gearbeitet

Dazu stellte Christian Trollmann, Beauftragter für Menschen mit Behinderung und Seniorenpolitik, das Seniorenpolitische Gesamtkonzept und der Aktionsplan Inklusion vor. Trollmann betonte, dass bereits hervorragende Strukturen vorhanden seien, die jedoch an einigen Stellen ausgebaut und ergänzt werden müssten. An den priorisierten Handlungsfeldern „Wohnen“, „Inklusion“, „Beratung“ und „Hospiz- und Palliativversorgung“ wird künftig in verschiedenen Arbeitsgruppen, welche sich aus diversen Akteuren in der Pflege innerhalb des Landkreises zusammensetzen, direkt aktiv gearbeitet.

Eine neue Notfall- und Vorsorgemappe stellte Julia Lux, Geschäftsstellenleitung der GesundheitsregionPlus, vor. Die Mappe, die in Zusammenarbeit mit verschiedenen regionalen Experten aus den Bereichen Medizin, Pflege und Betreuung entwickelt wurde, bündelt alle wichtigen Informationen, die im medizinischen Ernstfall und für Angehörige schnell griffbereit sein müssen.

Zudem haben sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ausgetauscht. Die Möglichkeit am Ende des Forums zum Netzwerken wurde intensiv genutzt und die Veranstalter zeigten sich sehr zufrieden mit dem erfolgreichen Auftakt des Forums. Der Pflegestützpunkt berät Interessierte individuell, umfassend, neutral und kostenfrei. Die Pflegeberaterinnen sind telefonisch erreichbar an beiden Standorten in Nördlingen und Donauwörth unter 0906/74–6886 bzw. -6116. Weitere Informationen gibt es online unter https://www.donau-ries.de/service-beratung/pflegestuetzpunkt. (AZ)