Ferienprogramm - Wanderung zu den Alpakas

Kürzlich fand das Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauvereins Rögling statt. Nach dem Treffen am Dorfladen fuhr man gemeinsam nach Tagmersheim. Von dort aus wanderte die Gruppe mit sieben Kindern zu den Highland Alpakas nach Ammerfeld. Dort angekommen bekam jedes Kind nach einer kurzen Einführung ein Alpaka zur Hand. Zusammen machte man einen kleinen Spaziergang mit den Tieren, was sehr lustig war. Am Stall angekommen gab es erst mal ein leckeres und erfrischendes Eis für alle. Danach wurden die Alpaka-Mamas mit ihrem Nachwuchs gestreichelt und gefüttert. Zum Schluss gab es eine kleine Stärkung und alle durften Holzalpakas mit dem Fell der geführten Alpakas beklebt. So konnte jedes Kind eine kleine Erinnerung und „sein“ Alpaka mit nach Hause nehmen. Ein großer Dank geht dabei an Familie Burzler für diesen wunderschönen Nachmittag mit den Tieren.

