Grandioser Abend mit Sr. Teresa Zukic und dem Monheimer Chor De Lumina

Der Pfarrverband Tagmersheim-Rögling-Ammerfeld hatte zu einem besonderen Abend ins Nadlerhaus Rögling eingeladen. Pfarrer Tobias Scholz konnte zahlreiche Gäste begrüßen und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, dass „die Bude voll“ geworden sei. Neben dem Zweiten Bürgermeister von Rögling, Richard Kohl, den beiden Altbürgermeistern Maria Mittl und Stefan Dums, konnte er u.a. den Ersten Bürgermeister der Stadt Monheim, Günther Pfefferer, sowie den priesterlichen Mitarbeiter, Professor Dr. Stephan Müller, herzlich begrüßen. Sodann leitete Pfarrer Scholz die beiden Höhepunkte des Abends ein: den Monheimer Chor De Lumina, der seit einigen Jahren die Abende der Barmherzigkeit im Pfarrverband musikalisch begleitet, und mit diesem Abend sein 45-jähriges Bestehen feiern konnte und Schwester Teresa Zukic, bekannt geworden als „Skateboard fahrende Nonne“. Die brillante Rednerin berührte die Gäste mit ihrem eindrucksvollen Vortrag zum Thema „Lebe, lache, liebe … und sag den Sorgen gute Nacht!“ und brachte die Zuhörerinnen und Zuhörer oft zum Lachen. Während des Vortrags sang der Chor De Lumina immer wieder christliche Lieder mit berührenden Texten. Lydia Pfefferer, Leiterin des Chors, stellte mit eindrücklichen Bildern soziale Projekte vor, die De Lumina seit vielen Jahren unterstützt. So konnte kürzlich eine weitere Schule in Burundi eingeweiht werden. Um solche Projekte stemmen zu können, tritt der Chor kostenfrei auf und bittet um Spenden. Diesem Aufruf kamen die Gäste gerne nach: insgesamt ist an diesem Abend eine Summe von 1900 Euro zusammengekommen. Pfarrgemeinderatsvorsitzende Marion Dopfer bedankte sich herzlich bei De Lumina und Schwester Teresa für einen wunderschön gestalteten Abend; Pfarrer Scholz überreichte Schwester Teresa und Lydia Pfefferer einen Blumenstrauß. Riesiger Beifall zeigte, wie gut der Abend bei allen angekommen ist, der durch ein gemeinsames Schlusslied von De Lumina und Schwester Teresa abgerundet wurde. (AZ)

