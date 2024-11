Fahrer eines Rübenlasters nach Zusammenstoß auf der Flucht

Ein Fahrer eines Rübenlasters hat am Montagmorgen eine offen stehende Autotüre gerammt und ist dann weggefahren. In Tapfheim parkte eine 44-Jährige gegen 7.45 Uhr vor einer Bäckerei neben der innerörtlichen Bundesstraße 16 (Ulmer Straße) in Fahrtrichtung Donauwörth. Während die Frau ausstieg, fuhr ein Rübenlaster an dem Wagen vorbei und kollidierte mit der geöffneten Fahrertüre. Es entstand ein Schaden von geschätzten 3.000 Euro. Die Polizei sicherte fremden Lack an der Wagentüre und informierte die Unfallfluchtfahnder der Verkehrspolizei. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0906/706670 an die Dienststelle der Polizeiinspektion Donauwörth zu wenden. (AZ)

