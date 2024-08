Sanierung der Schlosskapelle: Erster großer Schritt ist getan

Die Sanierung der Schlosskapelle in Otting schreitet voran. Nach Auskunft von Bürgermeister Wolfgang Lechner sind die Arbeiten an der Fassade so gut wie abgeschlossen. Das Gerüst soll noch im August entfernt werden. Das Hauptaugenmerk gelte jetzt dem Innenraum.

Die Gemeinde hat die historische Kapelle von der Diözese Eichstätt zu einem symbolischen Preis übernommen. Das Bauwerk war sanierungsbedürftig. Die Kommune packte das Projekt an, da sie hohe Zuschüsse bekommt. Die Kosten sind auf gut 1,1 Millionen Euro veranschlagt. „Wenn es so weitergeht, werden wir diese Summe nicht überschreiten“, berichtet Lechner, der kürzlich den Gemeinderat über den aktuellen Stand informierte.

In der Kapelle sei seit gut einem Monat ein Kirchenmaler am Werk, um die schadhaften Stellen auszubessern. Zudem sollen der Altar und die Orgel wieder hergerichtet werden. Der neue Boden in dem Gebäude werde durch Ehrenamtliche verlegt, so der Bürgermeister: „Dadurch sparen wir uns viel Geld.“ (wwi)