Millionenprojekt platzt beinahe wegen geschützter Insekten

Über Jahre lagen weite Teile des Sportgeländes in Kaisheim mehr oder weniger brach. Einzig den Hauptplatz nutzten die Fußballer des örtlichen Sportvereins noch für ihre Spiele. Die Laufbahn, das Beachvolleyball-Spielfeld, die Leichtathletik-Anlagen und der Hartplatz waren zuletzt so marode, dass sich dort keine Menschen mehr bewegten. Durch diesen Umstand siedelten sich gleich mehrere seltene Insektenarten auf dem Areal an - und brachten beinahe dessen Generalsanierung zum Platzen.

