Donauwörths Tanzhaus wird um etliche Millionen teurer

Die Sanierung des Tanzhauses Donauwörth wird wohl deutlich teurer als ursprünglich gedacht - und zwar um einiges. In der Sitzung des Bauausschusses standen elf Architekten und Fachplaner Rede und Antwort auf die Frage, warum der seit zehn Jahren leer stehende Betonbau in der Mitte der Reichsstraße die Stadt nun um etliche Millionen Euro ärmer machen wird. In der Sitzung am Montagabend gab es sogar Stimmen, die das ambitionierte Projekt Sanierung ganz infrage stellten oder eine sehr abgespeckte Form forderten. Was bleibt von den Plänen? Und: Auf was werden die Bürger möglicherweise verzichten müssen?

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tanzhaus Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis