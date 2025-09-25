Icon Menü
Schadstoffe im Boden? Firma soll Fläche in Hamlar regelmäßig prüfen

Hamlar

Schadstoffe im Boden? Firma soll Fläche in Hamlar regelmäßig prüfen

Eine ehemalige Kiesgrube in Hamlar sorgt für Stirnrunzeln. Grund ist eine mögliche Kontaminierung. Wie es nun weitergeht.
Von Wolfgang Römer
    Eine Firma soll überprüfen, ob es auf einer Fläche in Hamlar Altlasten gibt.
    Eine Firma soll überprüfen, ob es auf einer Fläche in Hamlar Altlasten gibt. Foto: Thomas Frey, dpa (Symbolbild)

    „Wir erkaufen uns damit wahrscheinlich nur zwei Jahre Zeit!“ Diese Befürchtung äußerte Gemeinderat Peter Naumann (SPD), als das Gremium den Beschluss fasste, der Harburger Firma Harress Pickel Consult (HPC) den Auftrag zu erteilen, über diesen Zeitraum ein vierteljährliches Grundwasser-Monitoring auf einer Altlastenverdachtsfläche in Hamlar durchzuführen.

    Bereits vor zwei Jahren war dieses Thema im Gemeinderat aufgeploppt – damals hatte sich das Wasserwirtschaftsamt gemeldet und den Verdacht auf Kontaminierung einer ehemaligen Kiesgrube im Bereich zwischen Hamlar und dem Flugplatz Genderkingen mit Schadstoffen geäußert. HPC wurde daraufhin von der Gemeinde mit einer orientierenden Untersuchung von Boden, Grundwasser und Seewasser beauftragt: Gefunden wurden auf dem Areal, das in den 1970er Jahren mit Erdaushub und Bauschutt teilweise wieder verfüllt wurde, dabei insbesondere erhöhte Konzentrationen von Polychlorierten Biphenylen (PCB) und Mineralölkohlenwasserstoffen (MKW).

    Mögliche Verunreinigung von Grundwasser auf Fläche in Hamlar

    Dieses Ergebnis habe, so Bürgermeister Martin Paninka, dazu geführt, dass das Landratsamt mit einem Schreiben vom August dieses Jahres die Durchführung weiterer Untersuchungen gefordert habe. Dabei geht es vor allen Dingen um die mögliche Verunreinigung von Grundwasser und daraus entstehende Gesundheitsrisiken. Im Zeitraum von zwei Jahren muss nun mit einem vierteljährlichen Monitoring abgeklärt werden, ob die Belastung durch diese Stoffe sinkt. Ist dies nicht der Fall, das machte der Bürgermeister deutlich, müssten wohl weitergehende Maßnahmen getroffen werden. Die Auftragserteilung an HPC erfolgte durch die zwölf anwesenden Ratsmitglieder einstimmig, er beläuft sich auf 7000 Euro.

