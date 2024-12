Neue Schallschutzwand soll für Frieden in Bäumenheim sorgen

Mit verschiedenen Bebauungsplänen befasste sich der Bäumenheimer Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Wichtigste Erkenntnisse dabei: Im Bereich „Westlich Alois-Tenschert-Ring“ wird eine zuvor mit acht Metern geplante Schallschutzwand nun nicht weiterverfolgt. Stattdessen soll an anderer Stelle eine mit fünf Metern Höhe deutlich niedrigere Wand errichtet werden, und im Bebauungsplan „Gewerbe- und Industriegebiet an der B2-II“ werden auf Antrag einiger Grundstücksbesitzer nun zusätzliche Flurnummern mit in die vorgesehene Teilaufhebung einbezogen.

