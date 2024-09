Prozess: Mann aus dem Kreis Donau-Ries lagert scharfe Munition in seiner Wohnung

Als einen ungewöhnlichen Fall bezeichnet Richter Dominik Semsch die Verhandlung um einen Mann aus dem südlichen Landkreis Donau-Ries, der jahrzehntelang scharfe Munition in seiner Wohnung gelagert hat. Obwohl der 56-Jährige damit unter anderem gegen das Kriegswaffengesetz verstoßen hat, zeigt er vor dem Schöffengericht in Augsburg keinerlei Interesse für Waffen - ganz im Gegenteil. Denn was ihn in diese missliche Lage gebracht hat, war ein Hobby, das er als junger Mann gepflegt hat.

Lara Schmidler