Wer hat die schönste Weihnachtsbeleuchtung?

Zwischen Kult und Kitsch, nostalgisch und festlich leuchten in diesen dunklen vorweihnachtlichen Nächten wieder zahlreiche Häuser in unserem Landkreis. Manche Hausbesitzer mögen es dezent und setzen lediglich zarte Akzente in Warmweiß, andere greifen so richtig tief in die Dekokiste und entscheiden sich für blinkende Lichter in allen Farben, mit denen sie ihr Heim dann üppig schmücken. Rentiere und Weihnachtsmänner dürfen oft auch nicht fehlen. Die Geschmäcker sind verschieden und wir sind gespannt, was es in den kommenden Wochen landauf, landab wieder alles zu sehen gibt.

Einsendungen bitte bis 13. Dezember

Wir möchten Sie, liebe Leserinnen und Leser, bitten, uns Fotos von ihren weihnachtliche geschmückten Häusern und Gärten zu schicken. Lassen Sie uns teilhaben an Ihrer Kreativität und Ihren Vorlieben. Wir möchten die schönsten Bilder gerne auf einer Zeitungsseite abdrucken und in einer Bildergalerie im Internet. Schicken Sie uns dazu unter dem Stichwort „Weihnachtshaus“ bitte bis spätestens Freitag, 13. Dezember, per E-Mail Ihre Fotos an: redaktion@donauwoerther-zeitung.de. Wir benötigen Ihren Namen, Ihren Wohnort und gerne auch ein paar Angaben zu Ihrer Dekoration. Die Bilder sollen bitte als JPG-Datei versendet werden und die Auflösung von 1 MB haben. (AZ)