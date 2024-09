Ungebetene Gäste zetteln bei Party in Wolferstadt eine Schlägerei an

In den frühen Morgenstunden des Sonntags kam es im Rahmen einer privaten Feier in Wolferstadt zu einer Schlägerei zwischen mehreren zum Teil jugendlichen und heranwachsenden Personen. Ersten Ermittlungen zufolge wollte eine Gruppe Ortsfremder gegen 4.45 Uhr der Feier beiwohnen, was ihnen vom Veranstalter verwehrt wurde. Daraufhin kam es zu einem Streit, der schließlich in einer Schlägerei endete. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden dabei drei Beteiligte leicht im Gesicht verletzt. Einer von ihnen musste anschließend mit dem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus Donauwörth gebracht werden.

Die ortsfremde Personengruppe machte sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Polizei vom Tatort, konnte aber im Rahmen der anschließenden Fahndung angetroffen und identifiziert werden. Da derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Personen an der Auseinandersetzung beteiligt waren, nimmt die Polizeiinspektion Donauwörth unter der Telefonnummer 0906/70667-0 weitere sachdienliche Hinweise zur Tat entgegen. (AZ)