Hochkarätige Künstler im Sommer und Herbst auf Schloss Leitheim

Das neue Programm der Schlosskonzerte Leitheim steht fest. Die richtige Balance zu finden zwischen vielfältigen künstlerischen Ansprüchen und realen Möglichkeiten ist für die Organisatoren „ein herausforderndes, aber auch herrliches Puzzlespiel“. Das Ergebnis zeigt, dass sich international bereits hoch-renommierte Ensembles und junge aufsteigende Sterne in den Sommermonaten und im Herbst in Leitheim die Klinke in die Hand geben werden. Das Ensemble aus Schloss, Schlosshotel und Restaurant bietet dazu wieder den perfekten äußeren Rahmen.

- Den Auftakt macht am Samstag, 28. Juni, 17.30 Uhr mit dem Mandelring Quartett ein Streichquartett der Weltklasse mit über 40 Jahren Bühnenerfahrung. Mit drei Meisterwerken von Mendelssohn-Bartholdy, Schostakowitsch und Beethoven bringen sie ein klassisches Programm ganz unterschiedlichen Ausleuchtungen mit.

- Am Sonntag, 29. Juni, 11 Uhr, kommt das Trio Alba aus Wien mit Werken von Haydn, Mélanie Bonis und Schumann. Vor allem die eher unbekannte Komponistin Bonis ist eine ganz besondere Entdeckung.

- Am Samstag, 5. Juli, 17.30 Uhr widmet sich Markus Becker dem großen Komponisten Ludwig van Beethoven. Dabei treffen ein absolut genialer Komponist und ein herausragender Pianist in einem spannenden Konzertabend aufeinander.

- Am Sonntag, 6. Juli, 11 Uhr, lässt Anaëlle Tourret, festes Mitglied des NDR-Elbphilharmonie-Orchesters, die magischen Töne der Harfe erklingen. Begleitet wird sie von ihrem kongenialen Duo-Partner Brieuc Vourch auf der Violine. Das Programm führt von Bach über französische Romantiker bis zu den rumänischen Tänzen von Béla Bartók.

- Am Samstag, 12. Juli, 17.30 Uhr konzertiert mit dem Fibonacci Quartet ein Ensemble, das aktuell der große „Aufsteiger“ unter den jungen, international auftretenden Streichquartetten ist. Sie präsentieren neben dem Sonnenaufgangsquartett von Haydn auch die „Intimen Briefe“ von Janáček. Zum Abschluss verbinden sie sich für das Klavierquintett von Schumann mit dem Pianisten Lorenzo Nguyen (vom Trio Concept).

- Am Sonntag, 13. Juli, 11 Uhr folgt dann der zweite Teil dieses Kammermusik-Festivals. Das Trio Concept debütiert in der aktuellen Saison unter dem Begriff „Rising-Stars“ auf praktisch allen bedeutenden Podien unseres Kontinents. Nach dem Klaviertrio von Mendelssohn-Bartholdy ergänzt sich das Trio mit Elliot Kempton (Fibonacci Quartet) an der Viola. Gemeinsam präsentieren sie das Klavierquartett von Schumann.

- Am Samstag, 19. Juli, 17.30 Uhr ist Singer Pur an der Reihe. Entstanden aus den Regensburger Domspatzen gehört die Formation seit 30 Jahren zu den festen Größen der A-cappella-Szene. Mit „Sounds of William“ spannt die Gruppe den Bogen virtuos von der Renaissance bis zu Robbie Williams und Billie Eilish.

- Am Sonntag, 20. Juli, 11 Uhr findet mit dem LIV Quartet der Konzertsommer seinen Abschluss. Das vielfach ausgezeichnete Klarinetten-Ensemble spielt mit größter Intensität Juwelen der klassischen Literatur. Mit dem Programm „I want to LIV in America“ beleuchten sie die amerikanische Musikgeschichte. Darunter sind Werke von Dvorák, Joplin, Bernstein, Florence Price und anderen.

- Nach der Sommerpause gibt es am Samstag, 11. Oktober, 17.30 Uhr das international gefeierte Minetti Quartett zu erleben. Das Programm des Streichquartetts spannt einen Bogen von der „Niederkunft“ (Mozarts Streichquartett d-moll KV421) bis zu Johannes Brahms Streichquartett in c-moll, aber auch mit Erwin Schulhoff die „Goldenen Zwanziger“.

- Eine Welt-Reise mit Hörgenuss verspricht das Finale am Sonntag, 12. Oktober, 11 Uhr mit dem Ensemble Quinton. Die fünf Mitglieder des Bundesjugendorchesters waren unter anderem Preisträger beim Deutschen Musikwettbewerb. Mittlerweise erobern sie die Konzertbühnen der Welt. Das Programm „Reise um die Welt“ geht von der Wiener Klassik eines Mozart über die elegante Musiksprache des böhmischen Gattungsbegründers Antonin Reicha hin zu Fazıl Says faszinierenden Klangbildern türkischer Alevitenväter und schließlich zu Astor Piazzollas Tangowelt.

- Ebenfalls am 12. Oktober, 15 Uhr, nehmen die fünf Musiker des Ensembles Quinton noch junge und junggebliebene Besucher ab sechs Jahren mit auf ein interaktives Erlebnis. Mit der Schauspielmusik „Ein Sommernachtstraum“ von Mendelssohn-Bartholdy entführen die Akteure in eine magische Welt voll elfenhafter Gestalten und gefährlicher Kreaturen, in der alles möglich ist. (AZ)

info: Das komplette Konzertprogramm ist auf der Internetseite der Leitheimer Schlosskonzerte zu finden. Der Kartenvorverkauf ist bereits gestartet. Bestellungen sind online auf www.leitheimerschlosskonzerte.de sowie telefonisch unter 09097 4983060 möglich.