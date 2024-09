Schockanrufe: Täter behaupten, Sohn wäre in tödlichen Unfall verwickelt

Zahlreiche sogenannte „Schockanrufe“ sind der Polizei Donauwörth am Dienstag gemeldet worden. So teilte ein Unbekannter gegen 15 Uhr einer 84 Jahre alten Frau mit, dass ihre Schwester einen Unfall gehabt habe. Die Seniorin solle nun Goldbarren als angebliche Sicherheitsleistung herausgeben. Ebenfalls gegen 15 Uhr wurde einem 85-jährigen Mann aus dem Raum Donauwörth bei einem Anruf gesagt, dass sein Sohn bei einem Unfall eine Frau tödlich verletzt habe.

Der Angerufene reagierte richtig: Als er kundtat, sich bei der örtlichen Polizeidienststelle über den angeblichen Unfall zu informieren, legte der Täter wortlos auf. In allen angezeigten Fällen nahmen die Beamten ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren auf.

Polizei ruft niemals unter Notrufnummern an

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang: Denken Sie daran, die Polizei oder der Rettungsdienst Sie niemals unter den Notrufnummern 110, 112 oder unter 19222 anrufen. Das machen nur Betrüger. Wenn Sie unsicher sind, wählen Sie selbst die Notrufnummern. Aber nutzen Sie dafür nicht die Rückruftaste. Legen Sie am besten auf, wenn Sie sich im Verlauf eines Telefonats unwohl oder unter Druck gesetzt fühlen. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen, Ihnen nahestehenden Personen. Die Polizei fordert niemals Geld von Ihnen. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. (AZ)