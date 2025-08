Die Rainer Schützen haben Grund, zu feiern: erfolgreiche Mitglieder

Vor malerischer Kulisse und bei bestem Sommerwetter lud die Königlich privilegierte Schützengesellschaft Rain zum traditionellen Waldfest ins Schützenheim ein. Schützenmeister Adalbert Kefer hieß eine Vielzahl an Ehrengästen und Vereinsvertretern willkommen, darunter Bürgermeister und Schützenkommissar Karl Rehm, sowie Stadträte und stellvertretende Landrätin Claudia Marb.

Ein besonderes Glanzlicht des Waldfestes setzten die zahlreich angereisten Böllerschützen aus Bayerdilling, Münster, Riedheim, Augsburg, Oberhausen und Unterwurmbach. Mit ihren beeindruckenden Salutschüssen verliehen sie dem Tag eine festliche und zugleich traditionsreiche Atmosphäre und begeisterten die zahlreichen Gäste. Ihr gemeinsamer Ehrensalut bildete den würdigen Rahmen für die feierliche Proklamation und machte diesen festlichen Anlass zu einem unvergesslichen Ereignis für alle Beteiligten.

Erfolgreiche Nachwuchsschützen

Besonders stolz ist die Schützengesellschaft auf ihre erfolgreichen Nachwuchsschützen. Jonas Göbel sicherte sich mit 146 Ringen den Titel des Vereinsmeisters bei den Schülern, während Laura Göbel mit starken 339 Ringen bei der Jugend triumphierte. Elias Gayr überzeugte als neuer Schützenprinz mit einem 93,6 Teiler und Julia Rogg wurde mit einem beeindruckenden 50,0 Teiler feierlich zur Jugendkönigin gekrönt.

Michaela Göbel sicherte sich sowohl den Damenpokal (125 Teiler) als auch die Königsscheibe (9,6 Teiler). Christian Pelz wurde mit dem Wolperdingerpokal (206 Punkte) ausgezeichnet, Angelika Kefer freute sich über die Klaus-Meier-Gedächtnisscheibe (42 Punkte) und Matthias Grünwald gewann den Stöcklepokal mit 29,1 Zehntelringen.

Christian Pelz ist neuer Schützenkönig

Der Höhepunkt des Abends war die feierliche Proklamation unseres neuen Schützenkönigs. Mit großem Stolz wurde Christian Pelz unter dem Applaus der Gäste in sein Amt erhoben. Gemeinsam mit allen Anwesenden eröffnete er den festlichen Teil des Abends in gemütlichem Beisammensein. Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu diesem unvergesslichen Waldfest beigetragen haben. (Stefan Gayr)

